Небольшие дожди сегодня могут покапать только на крайнем востоке страны.

В конце недели украинцев ждет по-прежнему довольно холодная погода, но уже без дождей. Осадки уйдут прочь, только на крайнем востоке еще могут покапать небольшие дожди. Температура местами повысится на градус-два, но резких колебаний ждать не стоит. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины, как и раньше, сохранится ясная и безоблачная погода. Воздух тут прогреется до +9°...+12°, а на Закарпатье столбики термометров покажут +14°. Без осадков.

Сухая погода с небольшой облачностью сегодня ждет жителей севера Украины. Тут в течение дня будет +9°...+11°.

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На востоке температура повысится до +6°...+9°, но это все равно будет самая холодная часть страны сегодня. Ожидается переменная облачность, а в Луганской области вероятны небольшие дожди.

В центральной части Украины 20 октября будет небольшая облачность. Без дождей. Температура тут ожидается около +9°...+10°.

Небольшая облачность сегодня ждет жителей юга Украины. Тут будет сухо, а столбики термометров покажут +8°...+11°.

Приметы погоды 20 октября

Если в этот день хорошая погода, то стоять ей три недели (до 10 ноября). Если земля покроется снежком, то уже через месяц настанет настоящая зима. Существует примета: кто в этот день новым платком голову покроет, у того весь год голова не будет болеть.

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