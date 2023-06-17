Осадки ожидаются на западе и юге Украины.

Воскресенье, 18 июня, в Украине будет жарким. Об этом говорит синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, температура воздуха 18 июня в большинстве областей составит в течение дня +25...+30 градусов. Только в западных областях - снова свежее, +19...+23 градуса, на Закарпатье - до +25 градусов.

"Дожди с грозами пройдут завтра в западной части и на юге Украины. При грозах вероятны ливни и шквалистое усиление ветра", - предупреждает синоптик.

Остальная территория Украины, по ее словам, будет находиться в сухой солнечной погоде.

"В восточных областях возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду!"- отмечает специалист.

В Киеве воскресенье обещает быть солнечным и жарким, до +28...+30 градусов.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальича, сегодня и завтра в Украине местами будет дождливо. Наибольшее количество осадков ожидается на западе нашей страны. Синоптик не исключает, что в отдельных пунктах может выпасть месячная норма осадков. Также будут наблюдаться существенные контрасты температуры воздуха.

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