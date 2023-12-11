В ближайшие дни ожидаются туманы, колебания температуры и осадки.

На этой неделе в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками, туманами и колебаниями температуры. Об этом говорит метеоролог Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

"Вследствие устойчивого поступления влажных воздушных масс с юга, в большинстве областей нашей страны ожидается неустойчивая погода под влиянием атмосферных фронтов и циклонов, которые станут причиной осадков в виде дождя, снега и мороси", - прогнозирует он.

По данным Кибальчича, температурный фон ожидается выше нормы, особенно в южной части Украины.

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"Некоторые изменения в атмосферной циркуляции ожидаются в конце недели, когда к нам будет поступать более холодный воздух с северо - запада Европы", - прогнозирует он.

Погода 11 декабря

В начале недели, по прогнозу специалиста, в Украине ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, на юге и юго-востоке с дождем. В центральных и Харьковской областях местами гололед, налипание мокрого снега. Кое-где туманы, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем -2...+3 °С; на юге и в Крыму вповет будет прогреваться до +3...+8 °С.

Погода 12 декабря

Во вторник, по прогнозу Кибальчича, сохранится пасмурная и влажная погода, местами с туманами. Пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, мороси и дождя. На дорогах кое-где будет гололедица. Ветер южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем 0...+5 °С; в южной части и в Крыму ночью +1...+6 °С, днем потеплеет до +6...+11 °С.

Погода 13 декабря

"В среду, 13 декабря, сохранится неустойчивая погода в большинстве областей Украины. Пройдут осадки преимущественно в виде дождя и мороси, в Карпатах, северных и восточных областях снег и мокрый снег с переходом в дождь. Местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица, местами туманы", - прогнозирует Игорь Кибальич.

Ветер в этот день будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2. ..+3 °С, днем -1...+4 °С; на юге и в Крыму ночью +1...+6 °С, днем +6...+11 °С.

На этой неделе, по данным Погода УНИАН, в Украине ожидается оттепель. Температура будет колебаться, но в большинстве областей будет небольшой "плюс". Возвращение слабых морозов ожидается только в конце недели.

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