Львовом прокатилась непогода / фото ua.depositphotos.com
Сегодня дождь с крупным градом накрыл Львов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, град был величиной с вишню. Горожане снимали и выкладывали в сеть видео с непогодой.
По прогнозам синоптиков, дожди с грозами в регионе обещают и завтра.
Дождь с крупным градом накрыл Львов
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