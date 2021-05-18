Град был величиной с вишню.

Сегодня дождь с крупным градом накрыл Львов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, град был величиной с вишню. Горожане снимали и выкладывали в сеть видео с непогодой.

По прогнозам синоптиков, дожди с грозами в регионе обещают и завтра.

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Автор: Екатерина Лиманская