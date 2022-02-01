Синоптики подвели погодные итоги января 2022 года.

В этом году январь в Киеве оказался теплее нормы и намного влажнее.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Как отмечается, среднемесячная температура воздуха января в столице составила -1,3°, что выше климатической нормы на 1,9° градуса.

"Холоднее всего было 13 января, когда минимальная температура снизилась под утро до -14,9°, а теплее всего - 5 числа, когда максимальная температура повысилась до +10,7°", - рассказали специалисты.

Отмечается, что за месяц в Киеве климатологи зафиксировали четыре температурных рекорда и один рекорд максимальной скорости ветра (23 м / с 14 января).

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Осадков на проспекте Науки выпало 50 мм или почти полторы нормы.

Напомним, 14 января в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч), что на 3 м / с превысило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году.

Исторический рекордный максимум скорости ветра в столице, по уточненным данным, равна 25 м/с и удерживается с 20 марта 1881 года.

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