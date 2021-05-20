Видимость ограничена до 50 метров.

Сегодня, 20 мая, в Карпатах снова ударил мороз до -1°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер восточный, северо - восточный 8-9 м/с. Температура воздуха -1°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 20 мая: данные погоды УНИАН

В четверг, 20 мая, в Украине дождливо, но осадки оставят центр и часть восточных областей. Температура начнет расти: в западных областях потеплеет до +17°, а в центральных - до +20°.

В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью + 10°, днем +19°.

Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. Ночью +6°, днем +17°.

В Одессе - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +12°, днем +16°.

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Автор: Елена Пилипчак