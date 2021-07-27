Новое исследование показало, что человечеству необходимо готовиться к еще большим случаям рекордной жары.

Ученые предполагают, что человечеству стоит готовиться к новым рекордам жары.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature передает издание Axios.

В частности, сообщается, что ускоряющиеся темпы потепления "практически гарантируют более экстремальные температурные рекорды в ближайшие десятилетия".

По данным специалистов, планета нагревается со скоростью около 0,18°C за десятилетие. Это значительно быстрее, чем темпы потепления за предыдущие 40 лет.

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В исследовании сказано, что рекордно высокие температуры наиболее вероятны в период 2021- 2050 годов, а также с 2051 по 2080 годы.

Как сообщал Погода УНИАН, синоптики прогнозируют, что август в этом году будет жарке климатической нормы.

"Средняя месячная температура предполагается 20-25°, в Карпатах 16-18°, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы", - сообщили в Укргидрометцентре.

Украинцев в этом году ожидает длительное "бабье лето", а зима будет морозной и с большим количеством снега.

Как сообщал Погода УНИАН об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань

По его прогнозу, зима будет холодной.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. До конца месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", - рассказал он.

По словам синоптика, январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, потом потеплеет.

"Февраль также окажется лютым, особенно сильные морозы - во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы возможны снежные метели", - рассказал синоптик.

Автор: Екатерина Лиманская