Сегодня, по данным синоптика, на дорогах и тротуарах Киева будет скользко.

Сегодня в Украине и, в частности, в Киеве ожидается гололедица. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"Подмерзшая поверхность будет толкаться, делать подножку, не берите обувь со скользкой подошвой, падать не стоит", - отметила синоптик.

По ее данным, в столице сегодня возможен небольшой снежок, а температура днем будет подниматься до 0...+2 градусов.

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В Украине, по данным синоптика, сегодня в дневные часы столбики термометров поднимутся до +1...+4 градусов, в Крыму воздух прогреется до +4...+9 градусов.

"Осадки в пятницу какие-то серьезные маловероятны, разве что на западе и севере Украины порой предполагается небольшой снег", - спрогнозировала она.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украине будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью. Только на крайнем севере, в Черниговской области, ожидается снег. Днем столбики термометров будут колебаться от небольших "минусов" до небольших "плюсов".

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