К счастью, никто из звезд не ранен, но их имущество уничтожено огнем.

Накануне, 8 января, в Лос-Анджелесе, США, начались масштабные пожары. Город охватило огнем в результате длительной сухой погоды. В регионе объявлено чрезвычайное положение, а его жителей призвали эвакуироваться. Известно уже о пострадавших и пятерых погибших.

Не секрет, что именно в Лос-Анджелесе живет большая часть голливудских звезд. Их дома не остались невредимыми и подверглись значительным разрушениям из-за пожара. Пламя повредило, а кому-то и сожгло дотла дом. В списке таких звезд оказались светская львица Пэрис Хилтон, актеры Энтони Хопкинс, Адам Броди и другие.

Пэрис Хилтон в своем Instagram сообщила, что ее дом сгорел дотла. К счастью, на момент пожара звезда с мужем и детьми находилась в безопасности и не пострадала. Однако потеря дома очень болезненная для нее, поскольку с ним было связано немало теплых воспоминаний. Также знаменитость добавила, что планирует заняться благотворительностью и будет помогать пострадавшим в пожарах.

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"Сердце разбито, не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу горит дотла - это то, что никому никогда не пожелаешь переживать. Этот дом был там, где мы построили столько драгоценных воспоминаний. Здесь Феникс (сын - УНИАН) сделал свои первые шаги, и мы мечтали построить воспоминания на всю жизнь с Лондон (дочь - УНИАН). Потеря тяжелая, но я благодарна, что моя семья и домашние животные в безопасности. Мое сердце болит за тех, кто все еще в беде или оплакивает большие потери. Знать, что так много кто просыпается сегодня без места, которое они называют домом, это действительно разрывает сердце", - написала светская львица.

Еще одной звездой, которая потеряла свой дом была актриса Мэнди Мур. Звезда фильмов "Памятная прогулка" и "Дневники принцессы" поделилась, что они выехали из своего дома 8 января еще до того, как дом сгорел. Артистка выразила соболезнования пострадавшим и подчеркнула, что присоединится к восстановлению громады после пожаров.

"Я люблю тебя, Альтадено. Благодарна за то, что моя семья и домашние любимцы выехали вчера вечером, пока не стало слишком поздно (и безграничная благодарность друзьям за то, что забрали нас и наши вещи) Честно говоря, я в шоке и чувствую онемение за всех, кто потерял все, в частности, моя семья. Школа моих детей уничтожена, наши любимые рестораны. Столько друзей и близких тоже потеряли все. Наша громада разбита, но мы будем здесь, чтобы восстанавливать вместе. Сочувствую всем пострадавшим и тем, кто пытается взять это все под контроль", - отметила Мэнди Мур.

Также пожар уничтожил дом актера Энтони Хопкинса в Pacific Palisades, сообщает Page Six. Огонь разрушил особняк звезды фильмов "Ганнибал", "Одна жизнь", "Отец" за шесть миллионов долларов. От него остались лишь руины.

Обладатель "Оскара" приобрел этот дом в элитном районе Лос-Анджелеса три года назад. В нем было четыре спальни и пять ванных комнат. Пока что сам Хопкинс не комментировал трагедию. По предварительной информации, актер и его семья не пострадали.

Как пишет Assotiated Press, пламя забрало дом еще и у актера Билла Кристала и его жены Дженис. Артист, известный по фильмам "Человеческие чувства" и "Безвыходная ситуация" сообщил, что его дом в Pacific Palisades, в котором они с избранницей прожили 45 лет, сгорел.

"Я и Дженис жили в нашем доме с 1979 года. Мы воспитывали здесь наших детей и внуков. Каждый дюйм нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые нельзя забрать. У нас, конечно, разбито сердце, но с любовью наших детей и друзей мы пройдем через это", - сказал Кристал.

Кроме того, в результате пожара пострадали также дома актеров Адама Броди и Анны Фэрис.

Напомним, ранее Пэрис Хилтон сделала сенсационное заявление о пластических операциях. Светская львица рассказала, что даже не думала о пластике.

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