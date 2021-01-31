Над Украиной в феврале будут "сражаться" несколько циклонов - синоптик

В конце первой декады февраля ожидается "хорошее потепление".

Синоптик дала прогноз на февраль 2021 / фото REUTERS

В первой декаде февраля за погоду в стране будет сражаться сразу несколько циклонов. Будет и дождь, и мокрый снег.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, пишет "Обозреватель". Читайте также Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды 1 февраля

По ее словам, температура в феврале будет и повышаться, и понижаться, но в пределах первой декады надо ожидать похолодания.

При этом над территорией Украины будут "сражаться" сразу несколько циклонов. По прогнозу синоптика, погодные "события" в первой декаде февраля будут связаны именно с этими процессами.

В частности, "не будет такого серьезного похолодания, как было предыдущее, но снежный покров усиливается".

В конце первой декады ожидается "хорошее потепление", затем снова незначительное похолодание.

"То тепло, то холод, но они не будут экстремальными", – пообещала Мартазинова.

Прогноз на февраль от народного синоптика Леонида Горбаня