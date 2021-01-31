Над Украиной в феврале будут "сражаться" несколько циклонов - синоптик
В конце первой декады февраля ожидается "хорошее потепление".
В первой декаде февраля за погоду в стране будет сражаться сразу несколько циклонов. Будет и дождь, и мокрый снег.
Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, пишет "Обозреватель".Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды 1 февраля
По ее словам, температура в феврале будет и повышаться, и понижаться, но в пределах первой декады надо ожидать похолодания.
При этом над территорией Украины будут "сражаться" сразу несколько циклонов. По прогнозу синоптика, погодные "события" в первой декаде февраля будут связаны именно с этими процессами.
В частности, "не будет такого серьезного похолодания, как было предыдущее, но снежный покров усиливается".
В конце первой декады ожидается "хорошее потепление", затем снова незначительное похолодание.
"То тепло, то холод, но они не будут экстремальными", – пообещала Мартазинова.
Прогноз на февраль от народного синоптика Леонида Горбаня
- В феврале будет несколько периодов морозов и потепления. Так, согласно прогнозам синоптика, первая декада февраля будет холодной и снежной.
- По его словам, в период с 11 по 20 февраля прогнозируется новое похолодание. Самым холодным днем второй декады будет 16 февраля.
- А вот третья декада февраля, по мнению синоптика, ожидается сравнительно теплой. В этот период температура будет колебаться в диапазоне от -1° до +1°. Снег с дождем возможен 25 и 27 февраля.
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