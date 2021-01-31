Над Украиной в феврале будут "сражаться" несколько циклонов - синоптик

14:39, 31 января 2021
40
Прослушать
Остановить

В конце первой декады февраля ожидается "хорошее потепление".

Синоптик дала прогноз на февраль 2021 / фото REUTERS
Синоптик дала прогноз на февраль 2021 / фото REUTERS

В первой декаде февраля за погоду в стране будет сражаться сразу несколько циклонов. Будет и дождь, и мокрый снег.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, пишет "Обозреватель".Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды 1 февраля

По ее словам, температура в феврале будет и повышаться, и понижаться, но в пределах первой декады надо ожидать похолодания.

При этом над территорией Украины будут "сражаться" сразу несколько циклонов. По прогнозу синоптика, погодные "события" в первой декаде февраля будут связаны именно с этими процессами.

В частности, "не будет такого серьезного похолодания, как было предыдущее, но снежный покров усиливается". 

В конце первой декады ожидается "хорошее потепление", затем снова незначительное похолодание.

"То тепло, то холод, но они не будут экстремальными", – пообещала Мартазинова.

Прогноз на февраль от народного синоптика Леонида Горбаня

  • В феврале будет несколько периодов морозов и потепления.  Так, согласно прогнозам синоптика, первая декада февраля будет холодной и снежной.
  • По его словам, в период с 11 по 20 февраля прогнозируется новое похолодание. Самым холодным днем второй декады будет 16 февраля.
  • А вот третья декада февраля, по мнению синоптика, ожидается сравнительно теплой. В этот период температура будет колебаться в диапазоне от -1° до +1°. Снег с дождем возможен 25 и 27 февраля.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: февральпрогноз погодыпогода в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой снег
92 %
758 мм
4.8 м/с
69 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь