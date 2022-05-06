Апрель этого года стал шестым самым теплым апрелем в мире с начала регистрации.

Апрель-2022 стал шестым самым теплым апрелем в мире с начала регистрации.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Службы по изменению климата.

По данным климатологов, апрельские температуры на большей части Европы были близки к средним значениям за 1991-2020 годы. В то же время необычно высокой была температура от северо-восточной Африки через Ближний Восток до Центральной и Южной Азии. Также чрезвычайно высокими были предмуссонные температуры над Пакистаном и северной Индией. Также температура воздуха была значительно выше средней над частями всех основных океанских бассейнов.

Как сообщается, апрель-2022 в мире был на 0,28°C теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы в апреле - это шестой самый теплый апрель за всю историю наблюдений.

Напомним, в этом году апрель в Киеве оказался холоднее, чем обычно.

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