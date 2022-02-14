Во вторник, 15 февраля, В Киеве по-прежнему будет много солнца, однако уже будет небольшая облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура упадет до -2°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +5°. Без осадков.

Ветер будет преимущественно южного направления, скорость его составит 2-3,6 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 751-753 миллиметра ртутного столба. Восход в 07:10, закат в 17:14.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +7°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Тернополе 15 февраля ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +4°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +8°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -3°...+4°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -2°, днем +4°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью -4°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +5°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -2°...+5°.

В Одессе 15 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°.

В Херсоне во вторник ночью -3°, днем +6°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит -6°...+2°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -4°...+4°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +6°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +6°.

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