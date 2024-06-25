28 июня в Украине отмечают День Конституции.

В этом году День Конституции Украины, который отмечается 28 июня, будет теплым и преимущественно сухим. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок.

"По всей территории Украины преимущественно без осадков. В Карпатском регионе могут быть отдельные грозы. А так преимущественно без осадков", - сообщила эксперт по погоде.

На День Конституции, по ее данным, температуры будут оставаться в пределах +22...+27 градусов, а на юге и западе будет теплее, до +30 градусов.

Видео дня

Погода в Украине - прогноз до конца недели

Синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок также рассказала о погодных условиях в Украине на последнюю неделю июня. Она отметила, что большинство регионов ожидает солнечная и сухая погода.

"Будет солнечно, тепло....в большинстве областей будет без осадков", - говорит специалист.

Однако, по ее словам, 25 июня на Левобережье могут наблюдаться кратковременные дожди с грозами. Во время гроз возможен порывистый ветер. Что касается Карпатского региона, то там 26 и 27 июня также ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Температура в эти дни ночью будет колебаться от +12° до +17°, на юге - от +18° до +21°. Днем ожидается от +22° до +27°, а на юге и западе может подняться до +30°.

На вопрос, сохранится ли 30-градусная жара в начале июля, Кривобок отметила, что погода преимущественно останется неизменной. Однако, возможны кратковременные дожди. Осадков станет больше, а во время них будет ощущаться прохлада. Но в целом температура будет оставаться такой же.

Вас также могут заинтересовать новости: