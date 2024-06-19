День Конституции Украины отмечается, как всегда, в конце июня.

День Конституции Украины 2024 отмечается 28 июня. В этом году главному своду законов нашей страны исполнится 28 лет. Обычно День Конституции является выходным, а если он выпадает на субботу или воскресенье, то нерабочий день переносится на ближайший понедельник. Однако из-за введения военного положения многое изменилось.

История Конституции Украины

Первым украинским сборником законов считается Конституция Филиппа Орлика, принятая в 1710 году. Документ регулировал отношения между гетманом и запорожскими казаками, выражая интересы последних.

Вторая Конституция Украины была принята в 1918 году Центральной Радой УНР. Документ разрабатывался под руководством Михаила Грушевского и провозглашал независимость УНР. Он не успел вступить в силу из-за германской оккупации Украины.

После основания Советского Союза была появилась;Конституция УССР, которая имела несколько редакций.

Наконец, с обретением независимости появилась необходимость в главном своде законов страны. Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года Верховной Радой. На документе депутаты впервые принесли присягу на верность Украине.

Будут ли выходные на День Конституции Украины

В этом году в Украине действует военное положение, которое предусматривает отмену дополнительных нерабочих дней.

Выходной на День Конституции 2024 наступит в пятницу 28 июня. Однако из-за военного положения нерабочий день отменяется. У работников государственных предприятий это будет обычный рабочий день.

Отдыхать на День Конституции смогут сотрудники частных компаний. Руководители могут предоставить им дополнительный выходной по своему усмотрению.

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