Сегодня в Украине без осадков, температура до +21° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +21°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +20°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +13°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +1°, днем до +16°.
Согласно народному прогнозу, 17 апреля - день Иосифа-певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+15°... +1°
- Днепр+14°... +3°
- Донецк+16°... +1°
- Житомир+14°... +1°
- Запорожье+17°... +3°
- Ивано-Франковск+21°... +2°
- Киев+14°... +1°
- Кировоград+15°... +2°
- Луганск+17°... +2°
- Луцк+15°... -1°
- Львов+17°... +1°
- Николаев+21°... +7°
- Одесса+22°... +9°
- Полтава+13°... +1°
- Ровно+14°... -2°
- Симферополь+15°... +6°
- Сумы+11°... -1°
- Тернополь+17°... 0°
- Харьков+12°... +2°
- Херсон+19°... +6°
- Хмельницкий+14°... +1°
- Черкассы+15°... +2°
- Чернигов+13°... -1°
- Черновцы+19°... +5°