В Киеве сегодня без осадков, днем потеплеет до +18°
В столице сегодня ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +18°.
Синоптики предупреждают о сильном ветре и заморозках в Украине
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +17°. Ветер западный, до 9,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:03, а зайдет в 19:53.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.
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- Винница+19°... +7°
- Днепр+16°... +7°
- Донецк+14°... +8°
- Житомир+19°... +4°
- Запорожье+16°... +8°
- Ивано-Франковск+20°... +5°
- Киев+18°... +5°
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- Луганск+14°... +9°
- Луцк+19°... +4°
- Львов+18°... +3°
- Николаев+17°... +8°
- Одесса+18°... +7°
- Полтава+16°... +6°
- Ровно+19°... +2°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы+15°... +3°
- Тернополь+18°... +3°
- Харьков+14°... +6°
- Херсон+15°... +7°
- Хмельницкий+18°... +5°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+16°... +2°
- Черновцы+19°... +7°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+2 °
Влажность:45 %
Давление:754 мм
Ветер: 7.7 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:30
Закат19:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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