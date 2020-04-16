В Киеве сегодня без осадков, днем потеплеет до +18°

08:30, 16 апреля 2020
5
0

В столице сегодня ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +18°.

Синоптики предупреждают о сильном ветре и заморозках в Украине

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +17°. Ветер западный, до 9,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:03, а зайдет в 19:53.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
60-летний Игорь Николаев сильно растолстел и изменился до неузнаваемости (фото) 60-летний Игорь Николаев сильно растолстел и изменился до неузнаваемости (фото)
Дети Миллы Йовович спели популярную песенку "Антошка" и стали звездами сети (видео) Дети Миллы Йовович спели популярную песенку "Антошка" и стали звездами сети (видео)
Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых конец апреля 2020 станет началом белой полосы Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых конец апреля 2020 станет началом белой полосы
Вербное воскресенье - лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках Вербное воскресенье - лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
Финансовый гороскоп на неделю: астрологи рассказали, как знакам Зодиака избежать денежных проблем Финансовый гороскоп на неделю: астрологи рассказали, как знакам Зодиака избежать денежных проблем
Анна Седокова взбудоражила сеть чувственным фото Анна Седокова взбудоражила сеть чувственным фото
"Идем дружить?": известный украинский вратарь отреагировал на слова Усика про Россию "Идем дружить?": известный украинский вратарь отреагировал на слова Усика про Россию
Погода в Украине
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
45 %
754 мм
7.7 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять