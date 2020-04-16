В Киеве сегодня без осадков, днем потеплеет до +18°

В столице сегодня ожидается сильный ветер.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +18°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +17°. Ветер западный, до 9,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:03, а зайдет в 19:53.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.

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