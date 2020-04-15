В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +18°
В столице завтра ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +18°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +17°. Ветер западный, до 9,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:03, а зайдет в 19:53.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.
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- Днепр+10°... +2°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+9°... +5°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кировоград+10°... +2°
- Луганск+10°... +3°
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- Одесса+16°... +6°
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- Ровно+8°... +4°
- Симферополь+10°... +2°
- Сумы+8°... +1°
- Тернополь+9°... +3°
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- Черкассы+9°... +3°
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- Черновцы+11°... +6°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:0 °
Влажность:49 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков:27 %
Восход:06:32
Закат19:47
Видимость:13 км
Фаза луны:
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