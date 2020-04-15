В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +18°

17:00, 15 апреля 2020
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В столице завтра ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +18°.

Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +17°. Ветер западный, до 9,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:03, а зайдет в 19:53.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Украине без осадков, температура до +20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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