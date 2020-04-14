В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +9

08:30, 14 апреля 2020
42
0

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +9°.

Синоптики предупредили о заморозках и сильном ветре в Украине

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 5,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:07, а зайдет в 19:50.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Читайте также
Астрологи спрогнозировали, когда закончится пандемия коронавируса Астрологи спрогнозировали, когда закончится пандемия коронавируса
В Днепропетровской области мужчина выгуливал домашнюю курицу на поводке (видео) В Днепропетровской области мужчина выгуливал домашнюю курицу на поводке (видео)
Звезда "Гарри Поттера" впервые станет отцом (фото) Звезда "Гарри Поттера" впервые станет отцом (фото)
Московского хирурга, рассказавшего о нехватке масок, вызвали в прокуратуру Московского хирурга, рассказавшего о нехватке масок, вызвали в прокуратуру
"Выгоняет из дома с детьми": звезда "Мажора" Павел Прилучный избил свою жену (видео) "Выгоняет из дома с детьми": звезда "Мажора" Павел Прилучный избил свою жену (видео)
Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото в Instagram Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото в Instagram
Гороскоп на пятницу, 10 апреля: что ждет Раков, Козерогов, Стрельцов и другие знаки Зодиака Гороскоп на пятницу, 10 апреля: что ждет Раков, Козерогов, Стрельцов и другие знаки Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
67 %
755 мм
3.6 м/с
11 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять