В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +9

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +9°.

Читайте также Синоптики предупредили о заморозках и сильном ветре в Украине

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 5,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:07, а зайдет в 19:50.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.