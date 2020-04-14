В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +9
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +9°.
Синоптики предупредили о заморозках и сильном ветре в Украине
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 5,5 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:07, а зайдет в 19:50.
Как сообщал УНИАН, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +20°.
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Погода в Украине
- Винница+9°... -1°
- Днепр+20°... +1°
- Донецк+16°... +4°
- Житомир+7°... -2°
- Запорожье+20°... +1°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+8°... 0°
- Кировоград+19°... -1°
- Луганск+17°... +8°
- Луцк+9°... -2°
- Львов+9°... -2°
- Николаев+17°... +2°
- Одесса+17°... +3°
- Полтава+16°... +3°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+19°... +5°
- Сумы+12°... 0°
- Тернополь+8°... -2°
- Харьков+18°... +2°
- Херсон+18°... +1°
- Хмельницкий+7°... -1°
- Черкассы+13°... -2°
- Чернигов+9°... -2°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+6 °
Влажность:67 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:06:33
Закат19:46
Видимость:16 км
Фаза луны:
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