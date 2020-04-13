В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +9°
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +9°.
Погода на неделю: в Украину придут похолодание и дожди (карта)
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 5,5 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:07, а зайдет в 19:50.
Как сообщал УНИАН, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +20°.
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- Винница+21°... +7°
- Днепр+17°... +4°
- Донецк+16°... +1°
- Житомир+22°... +4°
- Запорожье+16°... +4°
- Ивано-Франковск+21°... +3°
- Киев+21°... +7°
- Кировоград+19°... +6°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+22°... +2°
- Львов+22°... +2°
- Николаев+15°... +6°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+24°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+18°... +5°
- Тернополь+20°... +2°
- Харьков+17°... +7°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницкий+22°... +3°
- Черкассы+20°... +5°
- Чернигов+21°... +6°
- Черновцы+19°... +5°
Виргиния, США
+15°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+15 °
Влажность:67 %
Давление:752 мм
Ветер: 9.4 м/с
Вероятность осадков:93 %
Восход:06:34
Закат19:45
Видимость:14 км
Фаза луны:
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