В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +9°

17:00, 13 апреля 2020
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В столице завтра похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +9°.

Погода на неделю: в Украину придут похолодание и дожди (карта)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 5,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:07, а зайдет в 19:50.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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