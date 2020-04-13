В Украине завтра похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Местами ночью ожидаются заморозки.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +20°.
Погода на неделю: в Украину придут похолодание и дожди (карта)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +19°.
На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +10°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +9°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+21°... +7°
- Днепр+17°... +4°
- Донецк+16°... +1°
- Житомир+22°... +4°
- Запорожье+16°... +4°
- Ивано-Франковск+21°... +3°
- Киев+21°... +7°
- Кировоград+19°... +6°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+22°... +2°
- Львов+22°... +2°
- Николаев+15°... +6°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+24°... +2°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+18°... +5°
- Тернополь+20°... +2°
- Харьков+17°... +7°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницкий+22°... +3°
- Черкассы+20°... +5°
- Чернигов+21°... +6°
- Черновцы+19°... +5°