В Украине завтра похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 13 апреля 2020
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Местами ночью ожидаются заморозки.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +20°.

Погода на неделю: в Украину придут похолодание и дожди (карта)

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +19°.

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +10°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +9°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +20°.

Согласно народному прогнозу, 14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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