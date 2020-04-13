В Украине сегодня без осадков, днем температура до +22° (карта)

Теплее всего будет на западе.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 13 апреля, в Украине без осадков, температура до +22°.

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На востоке без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +22°.

Прогноз на 13 апреля / УНИАН

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