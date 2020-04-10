Сегодня в Украине пройдут дожди, местами похолодает (карта)
Похолодание не затронет южные и восточные регионы.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.
Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Погода в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +2°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +23°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -1°, днем до +16°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +14°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +21°.
Согласно народному прогнозу, 10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
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- Винница+14°... +1°
- Днепр+21°... +3°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+14°... -2°
- Запорожье+23°... +3°
- Ивано-Франковск+16°... 0°
- Киев+13°... +2°
- Кировоград+18°... +1°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+14°... +1°
- Львов+13°... +1°
- Николаев+23°... +2°
- Одесса+22°... +4°
- Полтава+17°... +4°
- Ровно+13°... 0°
- Симферополь+18°... +2°
- Сумы+13°... +2°
- Тернополь+13°... -1°
- Харьков+18°... +4°
- Херсон+21°... +3°
- Хмельницкий+15°... +1°
- Черкассы+15°... 0°
- Чернигов+13°... 0°
- Черновцы+16°... +2°