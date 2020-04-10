Сегодня в Украине пройдут дожди, местами похолодает (карта)

08:00, 10 апреля 2020
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Похолодание не затронет южные и восточные регионы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 апреля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.

Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Погода в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +2°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +23°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -1°, днем до +16°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +14°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +21°.

Прогноз на 10 апреля / УНИАН
Прогноз на 10 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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