В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +14°
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 апреля в Киеве пройдет дождь, температура днем до +14°.
Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 7,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 19:43.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 апреля, в Украине местами, температура до +23°.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +8°
- Днепр+18°... +5°
- Донецк+19°... 0°
- Житомир+22°... +8°
- Запорожье+20°... +2°
- Ивано-Франковск+24°... +9°
- Киев+20°... +8°
- Кировоград+19°... +5°
- Луганск+18°... +4°
- Луцк+23°... +6°
- Львов+22°... +7°
- Николаев+20°... +3°
- Одесса+20°... +6°
- Полтава+18°... +6°
- Ровно+23°... +6°
- Симферополь+18°... +2°
- Сумы+17°... +6°
- Тернополь+23°... +6°
- Харьков+18°... +3°
- Херсон+20°... +2°
- Хмельницкий+22°... +8°
- Черкассы+18°... +4°
- Чернигов+20°... +7°
- Черновцы+23°... +9°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+11 °
Влажность:44 %
Давление:743 мм
Ветер: 11.2 м/с
Вероятность осадков:47 %
Восход:06:40
Закат19:41
Видимость:16 км
Фаза луны:
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