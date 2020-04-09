В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +14°

17:00, 9 апреля 2020
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В столице завтра похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 10 апреля в Киеве пройдет дождь, температура днем до +14°.

Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 7,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 19:43.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 апреля, в Украине местами, температура до +23°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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