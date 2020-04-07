В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17

В столице сегодня будет тепло.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +17°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +15°. Ветер южный и юго-западный, до 2,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:22, а зайдет в 19:39.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.

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