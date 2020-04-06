В Киеве завтра без осадков, днем температура до +17
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +17°.
Погода на неделю: в Украине потеплеет до +22° (карта)
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +15°. Ветер южный и юго-западный, до 2,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:22, а зайдет в 19:39.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.
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- Днепр+14°... -1°
- Донецк+12°... -4°
- Житомир+16°... -3°
- Запорожье+14°... -1°
- Ивано-Франковск+17°... -4°
- Киев+15°... -1°
- Кировоград+14°... -2°
- Луганск+12°... -4°
- Луцк+16°... 0°
- Львов+17°... 0°
- Николаев+15°... 0°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+13°... 0°
- Ровно+16°... -1°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+13°... 0°
- Тернополь+15°... -2°
- Харьков+13°... +1°
- Херсон+15°... 0°
- Хмельницкий+16°... 0°
- Черкассы+14°... 0°
- Чернигов+13°... -2°
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Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:52 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:45
Закат19:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
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