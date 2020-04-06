В Киеве завтра без осадков, днем температура до +17

17:00, 6 апреля 2020
16
0

В столице завтра будет тепло.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +17°.

Погода на неделю: в Украине потеплеет до +22° (карта)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +15°. Ветер южный и юго-западный, до 2,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:22, а зайдет в 19:39.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Астролог спрогнозировал, когда закончатся все катаклизмы 2020-го года Астролог спрогнозировал, когда закончатся все катаклизмы 2020-го года
Шмыгаль о карантине: Украина не может не работать полгода Шмыгаль о карантине: Украина не может не работать полгода
"Новая почта" ожидает падение потребления в стране: у украинцев будут проблемы с деньгами "Новая почта" ожидает падение потребления в стране: у украинцев будут проблемы с деньгами
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым сказочно повезет в апреле Астрологи назвали знаки Зодиака, которым сказочно повезет в апреле
Ученые Университета Гонконга назвали оптимальную для коронавируса температуру Ученые Университета Гонконга назвали оптимальную для коронавируса температуру
В Одесской области больной коронавирусом мужчина контактировал почти с 40 людьми В Одесской области больной коронавирусом мужчина контактировал почти с 40 людьми
5 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 5 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Погода в Украине
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
52 %
754 мм
4.0 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять