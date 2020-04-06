Природный пожар уничтожил 100 автомобилей в аэропорту Флориды

09:44, 6 апреля 2020
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Дым был виден за 32 км.

Природный пожар уничтожил 100 автомобилей в аэропорту Флориды / twitter.com/CCSOFLSheriff
Природный пожар уничтожил 100 автомобилей в аэропорту Флориды / twitter.com/CCSOFLSheriff

Природный пожар 3 апреля уничтожил по меньшей мере 100 машин в аэропорту Southwest Florida International Airport у города Форт-Майерс в американском штате Флорида.

Американский штат Оклахома охватили природные пожары

Дым был виден за 32 км. К вечеру пятницы пожарным удалось справиться с возгоранием на 95%, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Пожар связывают с рекордными температурами воздуха и малым количеством осадков в марте. В целом по штату этот год более сухой, чем обычно.

Напомним, в провинции Сычуань на юго-западе Китая во время тушения лесного пожара погибли 19 человек. 

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Теги: #США#пожар
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