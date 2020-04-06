Дым был виден за 32 км.

Природный пожар уничтожил 100 автомобилей в аэропорту Флориды / twitter.com/CCSOFLSheriff

Природный пожар 3 апреля уничтожил по меньшей мере 100 машин в аэропорту Southwest Florida International Airport у города Форт-Майерс в американском штате Флорида.

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Дым был виден за 32 км. К вечеру пятницы пожарным удалось справиться с возгоранием на 95%, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Пожар связывают с рекордными температурами воздуха и малым количеством осадков в марте. В целом по штату этот год более сухой, чем обычно.

RSW Airport car lot fire pic.twitter.com/tjVcPtIxYV — Charlotte County Sheriff's Office (@CCSOFLSheriff) April 4, 2020

Напомним, в провинции Сычуань на юго-западе Китая во время тушения лесного пожара погибли 19 человек.