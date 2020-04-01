Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине

В Карпатах похолодает до -12°.

Иллюстративное фото / nkul.livejournal.com

В течение 1-2 апреля во многих регионах Украины ожидается сильное похолодание.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 1-2 апреля в Украине ожидается холодная погода с температурой ночью 2-8° мороза, днем 2-8° тепла, в Карпатах ночью и днем 5-12° мороза. Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи плодовых культур, которые рано расцветают: абрикоса, персика, вишни и ягодников.

Напомним, в среду, 1 апреля, в Украине без осадков, температура до +10°.