Сегодня в Украине без осадков, днем температура до +10° (карта)

08:00, 1 апреля 2020
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Похолодание доберется до всех регионов Украины.

REUTERS
REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 апреля, в Украине без осадков, температура до +10°.

Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +10°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -6°, днем до +9°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -1°, днем до +7°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +10°.

Прогноз на 1 апреля / УНИАН
Прогноз на 1 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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