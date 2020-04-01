Сегодня в Украине без осадков, днем температура до +10° (карта)
Похолодание доберется до всех регионов Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 1 апреля, в Украине без осадков, температура до +10°.
Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +10°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -6°, днем до +9°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -1°, днем до +7°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, 1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -2°
- Днепр+7°... -3°
- Донецк+7°... -3°
- Житомир+5°... -1°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+8°... -6°
- Киев+6°... -1°
- Кировоград+8°... -2°
- Луганск+6°... -3°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+6°... -3°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+9°... +1°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+5°... -4°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы+6°... -2°
- Тернополь+6°... -4°
- Харьков+6°... -1°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+8°... -1°
- Чернигов+6°... -1°
- Черновцы+8°... -2°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+2 °
Влажность:70 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:06:53
Закат19:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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