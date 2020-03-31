В Киеве сегодня похолодает, днем температура до +7°
В столице сегодня усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 31 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +7°.
Морозы, снег и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Погода Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер северный и северо-западный, до 7,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:37, а зайдет в 19:27.
Как сообщал УНИАН, 31 марта в Украине без осадков, температура до +16°.
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- Симферополь+13°... 0°
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- Черновцы+5°... -4°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+11 °
Влажность:75 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:06:54
Закат19:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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