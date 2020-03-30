В Киеве завтра похолодает, днем температура до +7°

17:00, 30 марта 2020
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В столице завтра усилится ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 31 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +7°.

Погода на неделю: апрель в Украине начнется с похолодания (карта)

Погода Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер северный и северо-западный, до 7,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:37, а зайдет в 19:27.

Как сообщал УНИАН, 31 марта в Украине без осадков, температура до +16°.

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Теги: #погода#похолодание
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