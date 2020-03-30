В Киеве завтра похолодает, днем температура до +7°
В столице завтра усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 31 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +7°.
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Погода Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер северный и северо-западный, до 7,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:37, а зайдет в 19:27.
Как сообщал УНИАН, 31 марта в Украине без осадков, температура до +16°.
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Погода в Украине
- Винница+9°... -4°
- Днепр+18°... 0°
- Донецк+19°... +4°
- Житомир+7°... -2°
- Запорожье+17°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -6°
- Киев+12°... -1°
- Кировоград+19°... -1°
- Луганск+19°... +5°
- Луцк+4°... -5°
- Львов+4°... -5°
- Николаев+20°... +1°
- Одесса+18°... +2°
- Полтава+19°... +1°
- Ровно+2°... -5°
- Симферополь+15°... +3°
- Сумы+19°... +1°
- Тернополь+3°... -5°
- Харьков+19°... +1°
- Херсон+20°... +2°
- Хмельницкий+4°... -4°
- Черкассы+15°... -1°
- Чернигов+15°... -1°
- Черновцы+7°... -4°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+12 °
Влажность:53 %
Давление:750 мм
Ветер: 9.0 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:56
Закат19:32
Видимость:11 км
Фаза луны:
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