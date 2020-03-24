Холодная погода будет держаться до 25 марта.

Украинцев предупредили о похолодании / УНИАН

В ближайшие дни через влияние арктического воздуха в Украине ожидается холодная погода.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое понижение температуры: ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем до 2-7° тепла.

24-25 марта сохранится холодная, без осадков, погода.

Напомним, 24 марта в Украине без осадков, температура до +6°.