Украинцев предупредили о похолодании

12:01, 24 марта 2020
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Холодная погода будет держаться до 25 марта.

Украинцев предупредили о похолодании / УНИАН
Украинцев предупредили о похолодании / УНИАН

В ближайшие дни через влияние арктического воздуха в Украине ожидается холодная погода.

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 24 марта

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое понижение температуры: ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем до 2-7° тепла.

24-25 марта сохранится холодная, без осадков, погода.

Напомним, 24 марта в Украине без осадков, температура до +6°.

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Теги: #погода#похолодание
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