Украинцев предупредили о похолодании
Холодная погода будет держаться до 25 марта.
В ближайшие дни через влияние арктического воздуха в Украине ожидается холодная погода.
В Украине объявлено штормовое предупреждение на 24 марта
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Так, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое понижение температуры: ночью до 1-7° мороза, днем до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем до 2-7° тепла.
24-25 марта сохранится холодная, без осадков, погода.
Напомним, 24 марта в Украине без осадков, температура до +6°.
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