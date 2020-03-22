Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева
Жителей столицы призывают быть максимально осторожными из-за ухудшения погоды.
В Киеве синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в течение сегодняшнего дня и до конца суток 23 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
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«Днем 22 марта с удержанием до конца суток 23 марта на дорогах гололедица (І уровень опасности – желтый)», - говорится в сообщении.
Жителей столицы призывают быть максимально осторожными из-за ухудшения погоды.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве пошел снег.
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