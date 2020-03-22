Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева

16:50, 22 марта 2020
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Жителей столицы призывают быть максимально осторожными из-за ухудшения погоды.

В Киеве 22 марта пошел снег / фото УНИАН
В Киеве 22 марта пошел снег / фото УНИАН

В Киеве синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в течение сегодняшнего дня и до конца суток 23 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

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«Днем 22 марта с удержанием до конца суток 23 марта на дорогах гололедица (І уровень опасности – желтый)», - говорится в сообщении.

Жителей столицы призывают быть максимально осторожными из-за ухудшения погоды.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве пошел снег.

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Теги: #снег#погода#Новости Киева
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