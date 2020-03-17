В горах Калифорнии прошли снегопады

09:50, 17 марта 2020
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Из-за осадков возникли проблемы с движением транспорта.

В горах Калифорнии прошли снегопады / twitter.com/PlacerSheriff
В горах Калифорнии прошли снегопады / twitter.com/PlacerSheriff

В горах северной части американского штата Калифорния прошли сильные снегопады.

В горах Норвегии из-за сильного снегопада оказались заблокированными около 50 человек

Из-за осадков возникли проблемы с движением транспорта, передает Stormnews

Большое количество машин застряли на заснеженных дорогах в округе Плэсер. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в конце февраля на американский штат Нью-Йорк обрушился сильный снегопад.

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Теги: #снег#погода#Калифорния
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