Из-за осадков возникли проблемы с движением транспорта.

В горах Калифорнии прошли снегопады / twitter.com/PlacerSheriff

В горах северной части американского штата Калифорния прошли сильные снегопады.

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Из-за осадков возникли проблемы с движением транспорта, передает Stormnews.

Большое количество машин застряли на заснеженных дорогах в округе Плэсер. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в конце февраля на американский штат Нью-Йорк обрушился сильный снегопад.