В горах Калифорнии прошли снегопады
Из-за осадков возникли проблемы с движением транспорта.
В горах северной части американского штата Калифорния прошли сильные снегопады.
В горах Норвегии из-за сильного снегопада оказались заблокированными около 50 человек
Из-за осадков возникли проблемы с движением транспорта, передает Stormnews.
Большое количество машин застряли на заснеженных дорогах в округе Плэсер. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, в конце февраля на американский штат Нью-Йорк обрушился сильный снегопад.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... -2°
- Днепр+8°... -5°
- Донецк+9°... -6°
- Житомир+9°... -2°
- Запорожье+7°... -5°
- Ивано-Франковск+14°... -2°
- Киев+7°... -1°
- Кировоград+8°... -4°
- Луганск+8°... -7°
- Луцк+11°... 0°
- Львов+12°... -1°
- Николаев+9°... -3°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+7°... -4°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+8°... -3°
- Сумы+7°... -4°
- Тернополь+12°... -1°
- Харьков+7°... -5°
- Херсон+9°... -4°
- Хмельницкий+11°... -4°
- Черкассы+9°... -4°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+13°... -1°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:72 %
Давление:759 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:07:16
Закат19:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей