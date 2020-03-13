На Германию обрушился шторм "Ханна"

Один человек получил серьезные травмы.

На Германию обрушился шторм / twitter.com/PolizeiLWL

Шторм "Ханна" обрушился на Германию, принеся с собой сильный ветер.

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В северной части страны ветер ветер валит деревья, передает Stormnews со ссылкой на Nordkurier.

В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания зафиксированы инциденты, связанные с повреждением домов и автомобилей. Произошли задержки в движении поездов. В Фельдберге во время стихии грузовик врезался в дерево, водитель получил серьезные ранения.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли и сотни пострадали в результате наводнений в бразильском штате Рио-де-Жанейро.