На Германию обрушился шторм "Ханна"

10:52, 13 марта 2020
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Один человек получил серьезные травмы.

На Германию обрушился шторм / twitter.com/PolizeiLWL
На Германию обрушился шторм / twitter.com/PolizeiLWL

Шторм "Ханна" обрушился на Германию, принеся с собой сильный ветер. 

Во Франции шторм "Леон" вызвал наводнения и торнадо

В северной части страны ветер ветер валит деревья, передает Stormnews со ссылкой на Nordkurier.

В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания зафиксированы инциденты, связанные с повреждением домов и автомобилей. Произошли задержки в движении поездов. В Фельдберге во время стихии грузовик врезался в дерево, водитель получил серьезные ранения.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли и сотни пострадали в результате наводнений в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

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Теги: #погода#Германия#шторм
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