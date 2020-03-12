На Германию надвигается шторм "Ханна"
Порывы ветра на морском побережье 12 марта будут достигать 90-110 км/ч.
В Германии объявлено предупреждение из-за приближения шторма "Ханна".
В горах Норвегии из-за сильного снегопада оказались заблокированными около 50 человек
Ожидается, что непогода охватит всю страну, передает Stormnews.
Порывы ветра на морском побережье 12 марта будут достигать 90-110 км/ч, в южной части страны - 50-60 км/ч.
Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли и сотни пострадали в результате наводнений в бразильском штате Рио-де-Жанейро.
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