На Германию надвигается шторм "Ханна"

13:03, 12 марта 2020
47
0

Порывы ветра на морском побережье 12 марта будут достигать 90-110 км/ч.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Германии объявлено предупреждение из-за приближения шторма "Ханна". 

В горах Норвегии из-за сильного снегопада оказались заблокированными около 50 человек

Ожидается, что непогода охватит всю страну, передает Stormnews

Порывы ветра на морском побережье 12 марта будут достигать 90-110 км/ч, в южной части страны - 50-60 км/ч.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли и сотни пострадали в результате наводнений в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#Германия#шторм
Читайте также
С наступающим 8 марта – яркие открытки и красивые поздравления с праздником С наступающим 8 марта – яркие открытки и красивые поздравления с праздником
Ученые нашли на Марсе признаки жизни Ученые нашли на Марсе признаки жизни
Санитарный вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом заступил на дежурство в Украине (фото, видео) Санитарный вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом заступил на дежурство в Украине (фото, видео)
Астрологи рассказали, кому сегодня нужно поберечь здоровье Астрологи рассказали, кому сегодня нужно поберечь здоровье
9 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 9 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Оккупанты запустили Керченским мостом первый поезд из аннексированного Крыма в РФ (видео) Оккупанты запустили Керченским мостом первый поезд из аннексированного Крыма в РФ (видео)
Гороскоп на 7 марта: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 7 марта: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
74 %
755 мм
3.6 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять