На Германию надвигается шторм "Ханна"

Порывы ветра на морском побережье 12 марта будут достигать 90-110 км/ч.

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В Германии объявлено предупреждение из-за приближения шторма "Ханна".

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Ожидается, что непогода охватит всю страну, передает Stormnews.

Порывы ветра на морском побережье 12 марта будут достигать 90-110 км/ч, в южной части страны - 50-60 км/ч.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли и сотни пострадали в результате наводнений в бразильском штате Рио-де-Жанейро.