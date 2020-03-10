В Днепре зафиксированы еще два температурных рекорда
9 марта зафиксировали +25°. Это самая высокая температура воздуха в истории Днепра за последние 95 лет.
Несмотря на то, что весна в этом году уже официально получила звание самой теплой за последние несколько десятилетий, на достигнутом она не остановилась. Еще два дня - 8 и 9 марта - стали самыми теплыми в истории города.
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Так, 8 марта столбики термометров поднялись до +18,2°, что автоматически перекрыло исторический максимум, сообщает Информатор. Год назад в этот же день было +15,1°.
9 марта также стал историческим. Абсолютный максимум температуры зафиксировали на отметке +25°. Эта цифра, как рассказал начальник Днепропетровского гидрометцентра Василий Гринчак, стала самой высокой температурой воздуха в истории Днепра за последние 95 лет. Тогда в этот день было +16,6°.
Первый температурный рекорд был побит 4 марта. Цифра, которую показывали столбики термометров в тот день, стала самой высокой температурой воздуха в истории города за последние 25 лет.
- Винница+8°... 0°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+19°... +5°
- Житомир+8°... 0°
- Запорожье+23°... +7°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+8°... +1°
- Кировоград+16°... +5°
- Луганск+17°... +6°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+19°... +8°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+17°... +6°
- Ровно+9°... +2°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+14°... +4°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+19°... +5°
- Херсон+20°... +6°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+12°... +6°
- Чернигов+11°... +1°
- Черновцы+12°... +2°