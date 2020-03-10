В Днепре зафиксированы еще два температурных рекорда

12:57, 10 марта 2020
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9 марта зафиксировали +25°. Это самая высокая температура воздуха в истории Днепра за последние 95 лет.

9 марта зафиксировали +25 \ фото УНИАН
9 марта зафиксировали +25 \ фото УНИАН

Несмотря на то, что весна в этом году уже официально получила звание самой теплой за последние несколько десятилетий, на достигнутом она не остановилась. Еще два дня - 8 и 9 марта - стали самыми теплыми в истории города. 

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Так, 8 марта столбики термометров поднялись до +18,2°, что автоматически перекрыло исторический максимум, сообщает Информатор. Год назад в этот же день было +15,1°.

9 марта также стал историческим. Абсолютный максимум температуры зафиксировали на отметке +25°. Эта цифра, как рассказал начальник Днепропетровского гидрометцентра Василий Гринчак, стала самой высокой температурой воздуха в истории Днепра за последние 95 лет. Тогда в этот день было +16,6°.

Первый температурный рекорд был побит 4 марта. Цифра, которую показывали столбики термометров в тот день, стала самой высокой температурой воздуха в истории города за последние 25 лет. 

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Теги: #температурный рекорд#новости Днепра
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