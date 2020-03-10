Синоптики предупредили о тумане в Украине 10 марта

Видимость ухудшится до 200-500 м.

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Во вторник, 10 марта, во многих регионах Украины ожидается тумна, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

10 марта утром в северных, западных, большинстве центральных и Одесской областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 10 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +21°.