Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)

Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 марта, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.

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На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +10°.

В северных областях пасмурно. Температура до +12°. В центре местами пройдут дожди, температура до +18°.

Прогноз на 10 марта / УНИАН

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