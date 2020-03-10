Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 марта, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.
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На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +10°.
В северных областях пасмурно. Температура до +12°. В центре местами пройдут дожди, температура до +18°.
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Погода в Украине
- Винница+10°... 0°
- Днепр+21°... +7°
- Донецк+20°... +5°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+22°... +7°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+9°... +2°
- Кировоград+17°... +6°
- Луганск+18°... +8°
- Луцк+9°... +2°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+20°... +8°
- Одесса+17°... +7°
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- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+23°... +8°
- Сумы+15°... +4°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+20°... +7°
- Хмельницкий+10°... 0°
- Черкассы+12°... +6°
- Чернигов+11°... +1°
- Черновцы+11°... +2°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:67 %
Давление:760 мм
Ветер: 8.9 м/с
Вероятность осадков:48 %
Восход:07:27
Закат19:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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