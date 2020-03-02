Впервые за 140 лет в Киеве не было метеорологической зимы
Февраль 2020 года в Киеве был на 6,7° теплее климатической нормы.
Впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве не было метеорологической зимы.
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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, среднемесячная температура февраля в Киеве составила +2,5°, что на 6,7° выше климатической нормы. Нынешний февраль занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.
Холоднее всего было 8 февраля, когда минимальная температура опускалась под утро до минус 8,4°, а теплее всего 2 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +10,7 градусов. Впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже 10 февраля началась метеорологическая весна.
Осадков в Киеве за месяц выпало 46 мм, что совпало с климатической нормой.
Напомним, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
- Винница+9°... +1°
- Днепр+9°... +3°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+7°... +3°
- Запорожье+9°... +3°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+6°... +3°
- Кировоград+8°... +3°
- Луганск+9°... +2°
- Луцк+7°... +3°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+10°... +2°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+7°... +3°
- Ровно+6°... +2°
- Симферополь+11°... +6°
- Сумы+6°... +2°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+9°... +2°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+8°... +1°
- Черкассы+8°... +4°
- Чернигов+7°... +4°
- Черновцы+15°... +2°