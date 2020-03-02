Впервые за 140 лет в Киеве не было метеорологической зимы

15:14, 2 марта 2020
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Февраль 2020 года в Киеве был на 6,7° теплее климатической нормы.

В Киеве не было метеорологической зимы / УНИАН
В Киеве не было метеорологической зимы / УНИАН

Впервые за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве не было метеорологической зимы.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура февраля в Киеве составила +2,5°, что на 6,7° выше климатической нормы. Нынешний февраль занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.

Холоднее всего было 8 февраля, когда минимальная температура опускалась под утро до минус 8,4°, а теплее всего 2 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +10,7 градусов. Впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже 10 февраля началась метеорологическая весна.

Осадков в Киеве за месяц выпало 46 мм, что совпало с климатической нормой.

Напомним, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.

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Теги: #Киев#погода
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