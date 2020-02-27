Из-за снегопадов в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

Лавинная опасность ожидается в течение 27-28 февраля.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 27-28 февраля из-за сильных снегопадов в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В связи с интенсивным приростом снежного покрова, 27-28 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.