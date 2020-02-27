Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +17° (карта)

В западных областях сегодня похолодает.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 февраля, в Украине местами пройдут дожди.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +2°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +17°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -3°, днем до +6°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -3°, днем до +7°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до -3°, днем до +13°.

Прогноз на 27 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.

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