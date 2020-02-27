Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +17° (карта)
В западных областях сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 февраля, в Украине местами пройдут дожди.
На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 27 февраля
Прогноз погоды на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +2°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +17°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -3°, днем до +6°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до -3°, днем до +7°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до -3°, днем до +13°.
Согласно народному прогнозу, 27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -2°
- Днепр+13°... +3°
- Донецк+13°... +6°
- Житомир+5°... -2°
- Запорожье+14°... +3°
- Ивано-Франковск+6°... -3°
- Киев+6°... -2°
- Кировоград+13°... -2°
- Луганск+14°... +7°
- Луцк+5°... -2°
- Львов+5°... -2°
- Николаев+13°... 0°
- Одесса+14°... 0°
- Полтава+11°... +1°
- Ровно+4°... -4°
- Симферополь+16°... +4°
- Сумы+8°... -1°
- Тернополь+4°... -3°
- Харьков+11°... +2°
- Херсон+14°... 0°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+7°... -1°
- Чернигов+7°... -3°
- Черновцы+6°... -2°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+1 °
Влажность:37 %
Давление:743 мм
Ветер: 10.0 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:45
Закат18:00
Видимость:16 км
Фаза луны:
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