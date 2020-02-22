В Киеве сегодня +7, облачно с прояснениями
Солнце в столице сошло 6:57, а зайдет в 17:26. Видимость – 6 км.
Согласно данным Погоды УНИАН, в Киеве, 22 февраля, температура днем воздух прогреется до +7, осадков не предвидится.
У архипелага Самоа сформировался тропический циклон "Вики"
Погода в Киеве на сегодня. По информации синоптиков, ночью столбик термометра окажется на отметке +2. Ветер – 3,3 м/сек.
Солнце в столице сошло 6:57, а зайдет в 17:26. Видимость – 6 км.
Как сообщал УНИАН, в течение 23-24 февраля в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+5°... +1°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир+5°... +3°
- Запорожье+4°... -1°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+6°... -2°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+7°... +4°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+5°... -1°
- Ровно+6°... +3°
- Симферополь+2°... -1°
- Сумы+5°... -3°
- Тернополь+6°... +2°
- Харьков+4°... -2°
- Херсон+6°... -2°
- Хмельницкий+4°... +1°
- Черкассы+6°... -2°
- Чернигов+8°... +1°
- Черновцы+7°... +1°
Виргиния, США
-5°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-7 °
Влажность:47 %
Давление:763 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:52
Закат17:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей