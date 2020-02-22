В Киеве сегодня +7, облачно с прояснениями

Солнце в столице сошло 6:57, а зайдет в 17:26. Видимость – 6 км.

Погода в Киеве на сегодня / УНИАН

Согласно данным Погоды УНИАН, в Киеве, 22 февраля, температура днем воздух прогреется до +7, осадков не предвидится.

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Погода в Киеве на сегодня. По информации синоптиков, ночью столбик термометра окажется на отметке +2. Ветер – 3,3 м/сек.

Солнце в столице сошло 6:57, а зайдет в 17:26. Видимость – 6 км.

Как сообщал УНИАН, в течение 23-24 февраля в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.