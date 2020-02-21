Дождь, снег и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
24 февраля ожидается II уровень опасности.
В течение 23-24 февраля в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
Так, в течение 23-24 февраля в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки. 23 февраля усиление ветра до 15-22 м/с, 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер до 25-28 м/с.
В Карпатах пройдет снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. 23 февраля порывы ветра до 25-30 м/с, 24 февраля - до 40 м/с.
Синоптики отмечают, что осложнения погодных условий 23 февраля будет I (желтому), 24 февраля - II (оранжевому) уровню опасности.
Напомним, на выходных в Украине сохранится теплая погода, во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег.
- Винница+5°... -3°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+2°... 0°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+8°... -1°
- Киев+7°... -3°
- Кировоград+5°... -3°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+5°... -2°
- Николаев+6°... -1°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+6°... 0°
- Симферополь+3°... 0°
- Сумы+5°... -4°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+9°... 0°