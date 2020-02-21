Дождь, снег и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

16:07, 21 февраля 2020
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24 февраля ожидается II уровень опасности.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В течение 23-24 февраля в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Так, в течение 23-24 февраля в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки. 23 февраля усиление ветра до 15-22 м/с, 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер до 25-28 м/с.

В Карпатах пройдет снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. 23 февраля порывы ветра до 25-30 м/с, 24 февраля - до 40 м/с.

Синоптики отмечают, что осложнения погодных условий 23 февраля будет I (желтому), 24 февраля - II (оранжевому) уровню опасности.

Напомним, на выходных в Украине сохранится теплая погода, во многих регионах пройдут дожди и мокрый снег.

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Теги: #снег#погода#дождь#штормовое предупреждение
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