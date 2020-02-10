Синоптик удивил прогнозом погоды на весну: морозы будут даже днем

09:15, 10 февраля 2020
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Во второй декаде апреля будет тепло, а незадолго до Пасхи возможны даже заморозки.

Иллюстрация \ REUTERS
Иллюстрация \ REUTERS

Погода в Украине весной в єтом году принесет людям немало сюрпризов - первые два месяца будут довольно холодными, даже с дневными морозами, а в конце весны придет существенное похолодание.

Какой погода будет летом 2020: народный синоптик удивил прогнозом

Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, начало весны будет классическим. Первая декада марта пройдет с небольшими осадками, "минусом" ночью, а днем в основном будет плюсовая температура. Но вместе с тем достаточно высокой есть вероятность и дневных морозов, передает РБК-Украина.

Во второй декаде марта будет много осадков, ожидаются также температурные качели, но потом придет потепление. В конце марта температура снова снизится.

Начало апреля будет немного прохладным с незначительными осадками, прогнозирует Владимир Деркач. Во второй декаде будет теплее, а незадолго до Пасхи возможны даже заморозки, но потом начнет теплеть.

"Лишь третья декада апреля принесет больше осадков, но потепление еще придется подождать", - говорит Деркач.

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Теги: #весна#прогноз погоды
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