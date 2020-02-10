Синоптик удивил прогнозом погоды на весну: морозы будут даже днем
Во второй декаде апреля будет тепло, а незадолго до Пасхи возможны даже заморозки.
Погода в Украине весной в єтом году принесет людям немало сюрпризов - первые два месяца будут довольно холодными, даже с дневными морозами, а в конце весны придет существенное похолодание.
Какой погода будет летом 2020: народный синоптик удивил прогнозом
Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, начало весны будет классическим. Первая декада марта пройдет с небольшими осадками, "минусом" ночью, а днем в основном будет плюсовая температура. Но вместе с тем достаточно высокой есть вероятность и дневных морозов, передает РБК-Украина.
Во второй декаде марта будет много осадков, ожидаются также температурные качели, но потом придет потепление. В конце марта температура снова снизится.
Начало апреля будет немного прохладным с незначительными осадками, прогнозирует Владимир Деркач. Во второй декаде будет теплее, а незадолго до Пасхи возможны даже заморозки, но потом начнет теплеть.
"Лишь третья декада апреля принесет больше осадков, но потепление еще придется подождать", - говорит Деркач.
- Винница+5°... -2°
- Днепр-1°... -5°
- Донецк-6°... -8°
- Житомир+6°... +1°
- Запорожье0°... -4°
- Ивано-Франковск+8°... -1°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+3°... 0°
- Луганск-7°... -8°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава-2°... -3°
- Ровно+7°... -2°
- Симферополь+2°... -4°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь+5°... -2°
- Харьков-4°... -5°
- Херсон+2°... +1°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+5°... +2°
- Черновцы+7°... +1°