В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0°

08:30, 5 февраля 2020
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В столице сегодня существенно похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 февраля, в Киеве пройдет снег, температура днем до 0°.

Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине: температура упадет до -16°

Прогнох погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер северо-восточный, до 7,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:29, а зайдет в 16:55.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля, в Украине  пройдут дожди и мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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