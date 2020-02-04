В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до 0°

В столице завтра существенно похолодает.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 февраля, в Киеве пройдет снег, температура днем до 0°.

Читайте также Метели, гололедица и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждениеПо прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер северо-восточный, до 7,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:29, а зайдет в 16:55.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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