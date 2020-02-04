В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до 0°
В столице завтра существенно похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 февраля, в Киеве пройдет снег, температура днем до 0°.
Метели, гололедица и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждениеПо прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер северо-восточный, до 7,7 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:29, а зайдет в 16:55.
Как сообщал УНИАН, 5 февраля, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
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- Житомир+5°... -2°
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- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+5°... -1°
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- Черкассы+6°... 0°
- Чернигов+4°... -4°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:71 %
Давление:749 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:40 %
Восход:07:13
Закат17:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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