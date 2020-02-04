Сегодня в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на юге температура до +10° (карта)
Осадков не будет только в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта)
Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +10°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -5°, днем до +8°.
В северных областях местами пройдет мокрый снег. Температура ночью до -7°, днем до +6°. В центре практически без осадков, температура ночью до -5°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.
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- Винница+4°... 0°
- Днепр+5°... -1°
- Донецк+4°... -2°
- Житомир+3°... -2°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... -1°
- Киев+6°... -2°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск+4°... -1°
- Луцк+5°... -2°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+8°... +5°
- Одесса+9°... +6°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+5°... -3°
- Симферополь+8°... +4°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+5°... -2°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+4°... -4°
- Черновцы+9°... 0°