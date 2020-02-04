Сегодня в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на юге температура до +10° (карта)

08:00, 4 февраля 2020
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Осадков не будет только в восточных областях.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта)

Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +10°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -5°, днем до +8°.

В северных областях местами пройдет мокрый снег. Температура ночью до -7°, днем до +6°. В центре практически без осадков, температура ночью до -5°, днем до +2°.

Прогноз на 4 февраля / УНИАН
Прогноз на 4 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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