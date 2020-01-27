Погода на неделю: в Украину придут потепление, дожди и мокрый снег (карта)
Местами температура поднимется до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет тепло, пройдут дожди и мокрый снег.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +11°, в остальных регионах до +2°...+8°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на западе до +9°.
В среду, 29 января, пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +10°. В остальных регионах до +3°...+7°.
В четверг в Украине местами пройдет мокрый снег. Ночью по стране температура -5°…0°, днем до +7°.
В пятницу пройдут дожди и мокрый снег. Днем на юге до +7°, в остальных регионах до +6°.
1 и 2 февраля в Украине пройдут дожди. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -1°, на остальной территории 0°…+4°. Днем температура по стране +2°...+9°. В воскресенье ночью на востоке температура до 0°, днем в Украине от +1° до +10°.
Народный прогноз погоды в Украине
27 января в народном календаре - день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: много звезд в день святой Нины на небе - жди снега в теплый день. Мало звезд - будет вьюга, ненастье.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.
29 января - Петра Вериги. В день Петра Вериги разбиваются льды. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра - летом будет жара.
30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплу на Антона - морозно будет.
31 января - Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.
1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.
2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+6°... -2°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+6°... -5°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+6°... -5°
- Ивано-Франковск+8°... -5°
- Киев+6°... -1°
- Кировоград+7°... -3°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+4°... -1°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+10°... -2°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+5°... -2°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+10°... +1°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+4°... -2°
- Херсон+10°... -2°
- Хмельницкий+5°... -3°
- Черкассы+7°... -1°
- Чернигов+5°... -2°
- Черновцы+5°... -3°