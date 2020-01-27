Погода на неделю: в Украину придут потепление, дожди и мокрый снег (карта)

Местами температура поднимется до +10°.

На этой неделе в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет тепло, пройдут дожди и мокрый снег.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +11°, в остальных регионах до +2°...+8°.

Прогноз на 27 января / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на западе до +9°.

Прогноз на 28 января / УНИАН

В среду, 29 января, пройдут дожди. Самая теплая погода будет на юге - до +10°. В остальных регионах до +3°...+7°.

Прогноз на 29 января / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдет мокрый снег. Ночью по стране температура -5°…0°, днем до +7°.

Прогноз на 30 января / УНИАН

В пятницу пройдут дожди и мокрый снег. Днем на юге до +7°, в остальных регионах до +6°.

Прогноз на 31 января / УНИАН

1 и 2 февраля в Украине пройдут дожди. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -1°, на остальной территории 0°…+4°. Днем температура по стране +2°...+9°. В воскресенье ночью на востоке температура до 0°, днем в Украине от +1° до +10°.

Прогноз на 1 февраля / УНИАН

Прогноз на 2 февраля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

27 января в народном календаре - день святой равноапостольной Нины. В этот день наши предки обращали внимание на такие народные приметы: много звезд в день святой Нины на небе - жди снега в теплый день. Мало звезд - будет вьюга, ненастье.

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28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.

29 января - Петра Вериги. В день Петра Вериги разбиваются льды. Воронье каркает в этот день на метелицу. Месяц ночью обгородился облаками - будет ветер. Мороз днем на Петра - летом будет жара.

30 января - Антона-перезимника, так называли преподобного Антония Великого. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплу на Антона - морозно будет.

31 января - Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.

1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.

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