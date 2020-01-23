В Киеве сегодня температура до +2°, без осадков

В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 января в Киеве без осадков, температура до +2°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер северо-западный, до 9,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:46, а зайдет в 16:33.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 января, в Украине практически без осадков, днем до +4°.

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