В Киеве сегодня температура до +2°, без осадков
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 января в Киеве без осадков, температура до +2°.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 23 января
Прогноз погоды в Киеве на сегодня По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер северо-западный, до 9,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:46, а зайдет в 16:33.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 января, в Украине практически без осадков, днем до +4°.
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Виргиния, США
-6°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-6 °
Влажность:72 %
Давление:764 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:23
Закат17:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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