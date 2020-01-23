В Киеве сегодня температура до +2°, без осадков

08:30, 23 января 2020
5
0

В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 января в Киеве без осадков, температура до +2°.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 23 января

Прогноз погоды в Киеве на сегодня По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер северо-западный, до 9,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:46, а зайдет в 16:33.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 января, в Украине практически без осадков, днем до +4°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
На Донбассе застрелили главаря "спецназа ДНР" Кривулю На Донбассе застрелили главаря "спецназа ДНР" Кривулю
С Крещением 2020: красивые поздравления с Крещением Господним в стихах, прозе и открытках С Крещением 2020: красивые поздравления с Крещением Господним в стихах, прозе и открытках
Удар астероида мог заставить полностью замерзшую Землю растаять Удар астероида мог заставить полностью замерзшую Землю растаять
Гороскоп на сегодня, 17 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака Гороскоп на сегодня, 17 января: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака
Астролог назвал главных лузеров конца января: не повезет с деньгами Астролог назвал главных лузеров конца января: не повезет с деньгами
Гороскоп на 19 января: что сулят звезды для всех знаков Зодиака на Крещение Гороскоп на 19 января: что сулят звезды для всех знаков Зодиака на Крещение
Sony официально снизила цену на Playstation 4 Sony официально снизила цену на Playstation 4
Погода в Украине
Виргиния, США
-6°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
72 %
764 мм
2.8 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять