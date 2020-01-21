На Украину сегодня обрушится штормовой ветер
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.
Во вторник, 21 января, в Украине преимущественно без осадков.
Синоптик рассказала, когда Украину засыпет снегом
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.
"По данным УкрГидрометцентра, 21 января в западных и северных областях, в Киеве и Киевской области днем порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 8-10° мороза; днем 0-5° тепла.
Синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
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